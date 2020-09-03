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03.09.2020 - 09:47 |

Kanada'da salmonella salgınında artış: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Kanada'da ABD'den ithal edilen soğanlarla bağlantılı salmonella vakalarının artışı devam ediyor. Yetkililer bazı şüpheli markaların ürünlerinin kullanmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kanada'da salmonella salgınında artış: Vaka sayısı 457'ye yükseldi!

Kanada’da salmonella vakalarının giderek artmasının ardından yetkililerden yeni bir açıklama geldi.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC) 21 Ağustos'tan bu yana 78 yeni salmonella vakası tespit edildiğini duyurdu.

Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarılırken, toplam vaka sayısının ise 457’ye yükseldiği ifade edildi.

Yetkililer, Kanadalıların kırmızı, beyaz, sarı ve tatlı sarı soğanları ya da bu soğanlarla yapılan herhangi bir ürünü yememe, kullanmama, satmama ve servis etmeme konusunda uyarıyor.

Ayrıca menşe belli olmayan ürünlerin tüketilmemesi ve Thomson International şirketine ait ürünlerin tüketilmemesi isteniyor.

PHAC aynı zamanda Kanadalıları soğan veya ambalajlarıyla temas etmiş olabilecek yüzeyleri temizlemesi konusunda halkı uyarıyor.

YETKİLİLER UYARMIŞTI

Kanada’da Temmuz ayı sonunda hızlı artan Salmonella salgının nedenini araştıran halk sağlığı uzmanları, salgının ABD’den ithal edilen kırmızı soğanla ilişkili olduğunu tespit etmişti.

Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti.

Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu.

Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı.

SALMONELLA SALGINI NEDİR?

Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.

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