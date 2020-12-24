MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kanında alkol ve uyuşturucu yok
ABONE OL
24.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kanında alkol ve uyuşturucu yok

Arjantin’in Tigre kentinde geçen ay ‘kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi’ nedeniyle hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Maradona’nın ölmeden önce alkol ve uyuşturucu madde almadığı ancak kalp ritmini bozabilen depresyon ilaçları kullandığı tespit edildi.

Kanında alkol ve uyuşturucu yok

60 yaşındaki Maradona’nın ölümünde doktor ihmali olup olmadığının araştırıldığı soruşturma kapsamında yapılan otopsi incelemesinde eski futbolcunun, bağımlılık ve depresyon tedavisinde verilen bazı psikotrop ilaçları kullandığı belirlendi. Futbolcunun kullandığı ilaçlar arasında yan etki olarak kalp ritmini bozan ilaçların da olması nedeniyle kronik kalp rahatsızlığı olan bir kişi için bu ilaçların uygun olup olmadığının araştırılacağı bildirildi. Öte yandan, soruşturmanın savcılarının, efsane futbolcunun ölümünün önlenebilir olup olmadığını ve doktorlarının ölümünden sorumlu olup olmadığının araştırılması için ‘Tıp Kurulu’ oluşturmaya karar verdiği ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul - ortaokul - lise sınavlarının uygulama şekli belirlendi

Sınavlar ne zaman, nasıl olacak? İlkokul - ortaokul - lise sınavlarının uygulama şekli belirlendi

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet