Kanında alkol ve uyuşturucu yok

60 yaşındaki Maradona’nın ölümünde doktor ihmali olup olmadığının araştırıldığı soruşturma kapsamında yapılan otopsi incelemesinde eski futbolcunun, bağımlılık ve depresyon tedavisinde verilen bazı psikotrop ilaçları kullandığı belirlendi. Futbolcunun kullandığı ilaçlar arasında yan etki olarak kalp ritmini bozan ilaçların da olması nedeniyle kronik kalp rahatsızlığı olan bir kişi için bu ilaçların uygun olup olmadığının araştırılacağı bildirildi. Öte yandan, soruşturmanın savcılarının, efsane futbolcunun ölümünün önlenebilir olup olmadığını ve doktorlarının ölümünden sorumlu olup olmadığının araştırılması için ‘Tıp Kurulu’ oluşturmaya karar verdiği ifade edildi.