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29.07.2020 - 07:00 |

Kanye West Kim’i ağlattı

Kim Kardashian ile Kanye West arasındaki sular durulmuyor.

Kanye West Kim’i ağlattı

ABD başkanlığına adaylığını koyduktan sonra mitinginde aile meselelerini anlatarak şaşırtan West, ardından yaptığı Twitter paylaşımlarında eşinden boşanmaya çalıştığını söylemişti.

Tartıştılar

Kardashian’ın bipolar bozukluğu olduğunu söylediği eşi West için “Kocama anlayış gösterin” çıkışından sonra ikili, ABD’nin Wyoming kentinde araçlarının içinde tartışırken görüntülendi. Kardashian’ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlarda, Kanye West’in sakin hali dikkat çekti. Çiftin hararetli bir tartışmanın tam ortasında magazinciler tarafından çekildiklerini fark etmesiyle Kardashian, gözyaşlarını silip başını diğer yana çevirdi.

 

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