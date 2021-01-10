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10.01.2021 - 09:40 | | AA

Kar Japonya'yı esir aldı

Ülkenin merkezi ve kuzeybatısında yollar kapandı, yüzlerce araç çaresiz bir şekilde mahsur kaldı. Meteoroloji kar yağışının etkisini artırmasını bekliyor.

Kar Japonya'yı esir aldı

Japonya'da yoğun kar yağışının sürdüğü bölgelerdeki otoyollarda 1000'e yakın araç mahsur kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, soğuk hava kütlesinin etkisi sonucu yoğun kar yağışı Japonya'nın merkezi ve kuzeybatı kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Hokuriku otoyolunda 700'den fazla araç, Toyama eyaletindeki Tokai otoyolunda da 10 kilometrelik hat boyunca yaklaşık 200'den fazla araç mahsur kaldı.

Otoyollarda kar küreme, araçların çekilmesi, gıda ve yakıt yardımını kapsayan faaliyetler için 50 civarında Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edildi.

Başbakan Suga Yoşihide, demir yolu hizmetlerinin askıya alınması, otoyolların kapanması, elektrik kesintileri ve çığ risklerine karşı yerel idarelere desteklerini artıracaklarını söyledi.

Yoğunluğunu artırması beklenen yağışlar öncesinde Bakanlar Kuruluna ön tedbirlerin alınması talimatı veren Suga, halka ihtiyaç dışında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeybatısı kesimlerinde Japon Denizi kıyısındaki eyaletlerde yoğun kar yağışının hafta içi de sürebileceği uyarısında bulundu.

İntihar etmek için pencereden sarkan kişiyi dakikalarca tutup kurtardılarGelen son dakika haberine göre; İstanbul'da bir kişi ailesiyle tartıştıktan sonra intihar etmek istedi. Pencereden aşağıya sarkan kişiyi biri polis 3 kişi tutup yukarı çekerek kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntüler.
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