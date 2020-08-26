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26.08.2020 - 07:00 |

Karşılıklı tatbikat gerilimi

Türkiye ile Yunanistan arasında diplomasinin yanı sıra sahadaki gerginlik de devam ediyor. Nitekim ABD ile Yunanistan’ın, Girit Adası’nın güneyindeki deniz alanında önceki gün ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Karşılıklı tatbikat gerilimi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülke arasındaki daimi askeri iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiğini açıkladı. Yunanistan ve ABD’nin güçlü bağlarına vurgu yapılan açıklamada, Girit Adası açıklarında yapılan tatbikatın, “gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve iş birliği düzeyinin artırılmasının kanıtı olduğu” ifadesine yer verildi.

Türkiye de, Yunanistan’ın Navtex ilan etmesinin ardından, Girit Adası’nın güneyinde “Türk ve müttefik savaş gemilerinin” katılımıyla tatbikat yapılacağını açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemilerince “Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir” denilmişti.

Adana'da silahlı komşu kavgasıAdana’da iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise gözaltına alındı.
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