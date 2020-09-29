Kenya'da sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının 60 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Ülke genelinde yarından itibaren 21.00 ile 04.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağının başlayacağını kaydeden Kenyatta, Kovid-19 nedeniyle alkol satışına konulan yasağın kaldırılacağını ve restoranların en geç 22.00'de kapanacağını söyledi.

Kenyatta ayrıca cenaze ve düğünlerin, kişi sayısının 200'ü geçmemesi kaydıyla yapılacağını ifade ederek, okulların, güvenli oldukları tespit edilene kadar yeniden açılmayacağını bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 38 bin 168 Kovid-19 vakası görüldü, 700 kişi hayatını kaybetti ve 24 bin 681 kişi iyileşti.