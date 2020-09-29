MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kenya'da sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı
ABONE OL
29.09.2020 - 02:29 | | AA

Kenya'da sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı

Kenya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı.

Kenya'da sokağa çıkma yasağı 2 ay uzatıldı

 

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının 60 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Ülke genelinde yarından itibaren 21.00 ile 04.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağının başlayacağını kaydeden Kenyatta, Kovid-19 nedeniyle alkol satışına konulan yasağın kaldırılacağını ve restoranların en geç 22.00'de kapanacağını söyledi.

Kenyatta ayrıca cenaze ve düğünlerin, kişi sayısının 200'ü geçmemesi kaydıyla yapılacağını ifade ederek, okulların, güvenli oldukları tespit edilene kadar yeniden açılmayacağını bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar 38 bin 168 Kovid-19 vakası görüldü, 700 kişi hayatını kaybetti ve 24 bin 681 kişi iyileşti.

D-100 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldüMaltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Son dakika! 28 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Son dakika! 28 Eylül koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı

Sıradaki Haber