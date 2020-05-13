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13.05.2020 - 16:23 | | DHA

Kıbrıs’ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde corona virüs protestosu

Kıbrıs'ta Türk ve Rumların bir arada yaşadığı Pile Köyü'nde Türkler corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için eylem yaptı. Ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan eylemciler; 'mülteci değiliz' sloganları attı.

Kıbrıs’ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde corona virüs protestosu

Kıbrıs'ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile Köyü'nde Türkler corona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin durdurulmasını protesto etmek için eylem yaptı.Eylemciler adına açıklama yapan Pile köyü Türk Muhtarı Veysal Güden, corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri eleştirdi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Coronavirüsün kontrol altına alındığını savunan Güden, geçişlerine izin verilmesi gerektiğini ifade etti. "500 Kıbrıslı Türk Pile'de unutuldu" diyen Güden, "Bizler adalet istedik. Adalet görmedik. Bize adaleti çok görenlere adaleti göstereceğiz bu barikatlarda. Bu ülkede barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz. Sözde vatan sevgisi olanlar bu topraklarda bu insanların yok olmasına yol açtılar. Gençlerimiz köylerine gelemiyor. Ölülerimiz mezara giderken eşimiz dostumuz cenazemizin arkasından belli saatlerde gelebildi. Biz bunları yaşadık" dedi.

Kıbrıs’ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde corona virüs protestosu

14 GÜNLÜK KARANTİNAYA KARŞI ÇIKTILAR

Pile, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı köy olarak bilinirken, Türkler, Kuzey Kıbrıs'a geçişlerde kendilerine kolaylık sağlanmasını istiyor. KKTC hükümeti de, geçiş yapanlara 14 karantina altında kalma şartı koşuyor. Köy halkı corona virüs nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinaya karşı çıkıyor.

Kıbrıs’ta Türk ve Rumların ortak yaşadığı köyde corona virüs protestosu

Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.
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