MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kiev’de bomba paniği: Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti
ABONE OL
01.06.2020 - 15:51 | | DHA

Kiev’de bomba paniği: Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de bir kişinin, Metro Köprüsü'nü havaya uçurma tehdidinde bulunduğu bildirildi.

Kiev’de bomba paniği: Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etti

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev’de bulunan Metro Köprüsü’ne çıkan bir kişi, elindeki pakette bomba olduğunu söyleyerek, köprüyü havaya uçurma tehdidinde bulundu. Polise ihbarda bulunan görgü tanıklarının, saldırganın elinde bir paket ve kumanda bulunduğunu aktardığı belirtildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, Kiev’de bulunan Metro Köprüsü’nün, bomba tehdidi nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi. İhbar nedeniyle bazı metro istasyonlarının da kapatıldığı kaydedildi. Polisin saldırganı yakalamak için özel operasyon başlattığı açıklandı.

AYNI KÖPRÜDE İKİNCİ BOMBA TEHDİDİ

Kiev’de 18 Eylül 2019 tarihinde de bir kişinin Metro Köprüsü’nü havaya uçurma tehdidinde bulunması üzerine korku dolu anlar yaşanmıştı. Etrafa ateş açan kişi, polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

    Deniz keyfine yağmur ve rüsgar engeliMuğla'nın Marmaris ilçesindeki sahil yürüyüş yolu ve plaj, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika I Sağlık Bakanlığı'ndan kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri

    Son dakika I Sağlık Bakanlığı'ndan kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Sözleşmeli Öğretmenlik başvuru tarihleri - Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri 2020

    Sözleşmeli Öğretmenlik başvuru tarihleri - Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri 2020

    Sıradaki Haber