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12.10.2020 - 17:43 | | AA

Kilimanjaro yanıyor

Afrika'nın zirvesinde yükselen alevler şiddetli rüzgarla yayıldı, aşırı sıcağın da etkisiyle yangın bir günü aşkın süredir kontrol altına alınamadı.

Kilimanjaro yanıyor

Afrika’nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'da çıkan yangın sürüyor. Tanzanya Milli Parklar İdaresinden (TANAPA) yapılan açıklamada, aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangının turist ve tırmanışçıların durak yeri olan Whona Kampı'nda çıktığı belirtildi.

Dağa tırmananların kullandığı Mandara ve Horomoba rotalarındaki dinlenme noktalarına yakın bölgedeki ormanlık alanların büyük kısmının yangında zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, yangının kontrol altına alınması için çabaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, felakette hiç kimsenin zarar görmediği, yangının nasıl çıktığının da henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Yangınla mücadeleye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum gönüllüsü ve yerel halk katıldı.

Zirvesi, deniz seviyesinden 5 bin 900 metre yükseklikte olan dağı her yıl ortalama 50 bin turist ziyaret ediyor.

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