Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumu nasıl? Son gelişmeler neler?

Kuzey Kore Lideri ve Kore İşçi Partisi Başkanı Kim Jong-un'dan epeydir ses seda yok. Bu sessizlik bazı iddiların da ortaya atılmasına neden oluyor. Corona virüs dünyayı etkisi altına alırken Kim Jong-un bu nedenle hayatını yitirdiği öne sürülüyor. 'Kim Jong Un öldü mü?' aramaları ise epey bir sıklaşmış durumda... İşte don gelişmeler...

JAPONYA BASINI: BİTKİSEL HAYATTA

Japonya basınında nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı.

Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.

Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Fakat bu haber henüz doğrulanmış değil. Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü. Kim'in yaşam savaşı verdiği yönündeki haberler Güney Kore ve Çin kanadından gelen resmi açıklamalarla yalanlanırken, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediği dikkat çekiyordu.