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10.10.2020 - 15:53 | | AA

Kim'den ABD'yi eleştiri yok, Güney Kore'ye zeytin dalı...

Kuzey Kore'deki dev törende kürsüye çıkan Kim Jong-un, ülkesinin tehdit edilmesi halinde nükleer silah kullanacağı tehdidini savurmaktan geri durmadı. Törende yeni kıtalararası balistik füzeler de gösterildi.

Kim'den ABD'yi eleştiri yok, Güney Kore'ye zeytin dalı...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende ülkenin nükleer gücünü "tamamen seferber etme" tehdidinde bulundu.

Kim, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD'nin öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle "muazzam zorluklarla" karşı karşıya olan halka gösterdiği sebat için teşekkür etti.

Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü "tamamıyla seferber edeceğini" dile getiren Kim, Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore'ye zeytin dalı uzattı. Kuzey Kore lideri, iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.

Binlerce kişinin izlediği törende 2018'den bu yana ilk kez Kuzey Kore'nin yeni kıtalararası balistik füzeleri gösterildi.

Törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı ancak Kim Il Sung Meydanı'nda önceki yıllara kıyasla çok daha az insanın bulunduğu dikkati çekti.

Resmi KCNA ajansı da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kim'e gönderdiği mektupta, Pyongyang ile ikili ilişkileri "savunmayı, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi" sürdüreceğini dile getirdiğini duyurdu.

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