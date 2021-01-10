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10.01.2021 - 07:00 |

Kim’den nükleer silah tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirmekle tehdit etti.

Kim’den nükleer silah tehdidi

Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi’nde konuşan Kim, Washington’la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore’nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade etti. Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silahların kullanılmayacağını söyledi.

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