10.01.2021 - 07:00 |
Kim’den nükleer silah tehdidi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirmekle tehdit etti.
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre, Kore İşçi Partisi 8. Kongresi’nde konuşan Kim, Washington’la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore’nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade etti. Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silahların kullanılmayacağını söyledi.
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