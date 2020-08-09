Kızılay’dan yardım eli

Öte yandan Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından yaraların sarılması için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için “Beyrut Yaralı, Uzat Elini” çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. Afete müdahale kapsamında, Türkiye’den şu ana kadar Lübnan Kızılhaçına bağışlanmak üzere kan torbası, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözlük, vinil eldiven ve gıda kolisinden oluşan acil ihtiyaç malzemeleri sevk edildi. Bölgede görevli Türk Kızılay uzman ekibi Lübnan Kızılhaçı ile alanda hasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ediyor.