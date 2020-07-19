KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Barış Harekatı, Ada’nın Yunanistan’a bağlanmasını engelledi

Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle halka seslendi. Savaşların acısının büyük olduğunu, bunu en çok da yaşayanların bildiğini ifade eden Akıncı, "Bu nedenle adamızda, bölgemizde ve dünyamızda barış ve huzur içinde yeni bir gelecek inşası için her birimizin üzerimize düşeni yapması gerekiyor. Bu güzel ada her iki topluma da yeter" dedi.

Şehitlerin, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta ilelebet var olması için yaşamını yitirdiğini söyleyen Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün kendilerini daha iyi bir noktaya götürmediğini kaydetti.

Bölgedeki kaynakların adil ölçüler içerisinde ve paylaşımcı bir anlayışla ele alınırsa, bölge barışına ve istikrarına katkıda bulunacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, "İnsanlık kaynaklarını, birbirini tüketmek için değil, birlikte üretmek ve adil bölüşmek için kullanırsa bundan herkes kazançlı çıkar. Bunları yaşama geçirmek çok zor biliyorum. Ancak, iyi bir yola koyulmak için hiçbir zaman geç değildir" dedi.

TÜRKİYE'YE COVID-19 TEŞEKKÜRÜ

"Sadece Kıbrıs Türk halkı olarak bizler değil, başta Kıbrıs Rum tarafı olmak üzere tüm ilgili taraflar Kıbrıs’ta barış, huzur ve istikrar için yardımcı olmalıdır. Bunun olmadığı yerde adamızın bölünmüşlüğünün daha da pekişeceği aşikardır" diyen Akıncı, "Akıp gitmekte olan zamanın buna hizmet ettiğini, yine başta Rum tarafı olmak üzere Kıbrıs’ta çözüm istediğini söyleyen herkesin görmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Covid-19) döneminde Türkiye'nin dünyaya yaptığı yardımlarla ilgili de konuşan Akıncı, "Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne değil, dünya üzerinde bir çok ülkeye yaptığı cömert tıbbi yardımlardan söz etmeden geçmek mümkün değildir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürü borç bilirim" dedi.