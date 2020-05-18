18.05.2020 - 20:41 | | DHA
KKTC'de 1 Haziran'dan itibaren oteller açılacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, corona virüs (covid-19) ile yeni kararlar aldı. Buna göre; ibadethanelere uygulanan yasağın 24 Mayıs'ta kaldırılacağı, otellerin ise 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacağı belirtildi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar hakkında bilgi verdi. KKTC'de toplu ibadetlerde uygulanan yasağın da 24 Mayıs'ta kaldırılacağını belirten Özersoy, "Bayram namazı da toplu olarak kılınabilecek" dedi.
1 Haziran itibariyle bireysel olarak yapılan spor branşlarının serbest olacağını kaydeden Özersay, "Köy kahvehaneleri, çocuk parkları, oyun alanları da 20 Mayıs itibariyle açılacak" dedi.
Ülkede salgın ile ilgili şartların uygun olduğu takdirde düğünlerle ilgili de adımlar atacaklarını söyleyen Özersay, "1 Temmuz itibariyle düğün salonları açılacak. Bu konuda çok istek var. Kendi içerimizde kapalı bir sistem olarak açılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye günlük corona virüs tablosu (18 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593, can kaybı 4171 oldu. Son 24 saatte 1615 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577 oldu.