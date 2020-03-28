MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri KKTC’de corona virüsten ilk ölüm
ABONE OL
28.03.2020 - 12:27 | | AA

KKTC’de corona virüsten ilk ölüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

KKTC’de corona virüsten ilk ölüm

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.

KKTC'de Kovid-19 ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.

'Evde Kal' çağrısı bu kez çocuklar içinÇocukları unutmayan Demirören Medya ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ çağrısını bu kez çocuk ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak. Erol’un çocuk şarkılarıyla renklenen sohbeti pazar akşamı tüm çocukları anne ve babalarıyla birlikte sosyal medyada buluşturacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Terör örgütüne darbe! Ele geçirildiler...

Son dakika: Terör örgütüne darbe! Ele geçirildiler...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Girişler kapatıldı! Gelen kapıdan dönüyor...

Girişler kapatıldı! Gelen kapıdan dönüyor...

Sıradaki Haber