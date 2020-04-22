MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi
ABONE OL
22.04.2020 - 21:21 | | AA

KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasak olacağını açıkladı.

KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ilave tedbirleri açıkladı.

Bakanlar Kurulunun sokağa çıkacak kişilere maske takma zorunluluğu getirilmesi yönünde karar aldığını belirten Kudret Özersay, bu uygulamanın cuma gününden itibaren başlayacağını ifade etti.

Özersay, ramazan ayı boyunca toplu iftar, sahur ve ibadet yapılamayacağını duyururken, alınan kararın teravih ve bayram namazı için de geçerli olacağını kaydetti.

Daha önce 27 Nisan'a kadar deniz yolu ile ülkeye girişleri durdurma yönünde karar aldıklarını hatırlatan Kudret Özersay, bu tarihin de diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan'a uzatıldığını ifade etti.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bini geçtiABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

45 Nerenin Telefon Kodu? +45 Hangi Ülkeye Ait?

45 Nerenin Telefon Kodu? +45 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

66 Nerenin Telefon Kodu? +66 Hangi Ülkeye Ait?

66 Nerenin Telefon Kodu? +66 Hangi Ülkeye Ait?

Sıradaki Haber