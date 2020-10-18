MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri KKTC'de YSK kesin sonuçları açıkladı
ABONE OL
18.10.2020 - 23:08 |

KKTC'de YSK kesin sonuçları açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı.

KKTC'de YSK kesin sonuçları açıkladı

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı.

Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48,31 ile bitirdi.

Seçime katılım oranı ise yüzde 67,29 oldu.

KKTC genelinde kurulan 738 sandıkta kayıtlı 199 bin 29 seçmenden 133 bin 931'i oy kullandı.

Kullanılan oy pusulalarından 130 bin 232'si geçerli sayılırken, 3 bin 699 oy kurallara uygun kullanılmadığı için geçersiz sayıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: KKTC'de seçim sonuçları belli oldu

 

 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar ile görüştü

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

Sıradaki Haber