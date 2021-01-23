Komplocular şokta!

Hareket üyeleri, son ana kadar ABD ordusunun, varlığına inandıkları “derin devlete” yönelik “Fırtına” adında bir operasyon düzenleyeceğini ve böylece aralarında Biden’ın da olduğu çok sayıda ismi tutuklayacağını düşünüyordu. Grup, böylece Trump’ın başkanlığına devam edeceğine inanıyordu.



BBC’nin haberine göre, Qanon üyelerinin mesajlaşma platformlarında “şok ve üzüntü” ifade eden konuşmaları dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar, hayal kırıklıklarını “Bitti, meğer bizimle oynamışlar” ifadeleriyle dile getirirken, bazılarının halen umutlarını yitirmemesi dikkat çekiyor. Önemli bir miktarda kullanıcı, inancın korunması konusunda diğerlerini teşvik etmek isteyen mesajlar paylaşıyor.



Tavır değiştirdiler



Öte yandan Donald Trump’ı destekleyen ve üyelerini seçimleri protesto etmeye çağıran “Proud Boys” adlı aşırı sağcı hareketin, eski başkana karşı tavır değiştirdiği görülüyor. “New York Times”ta yer alan habere göre, Trump Beyaz Saray’dan ayrılırken, en güçlü destekçileri Proud Boys da eski başkanın safından ayrıldı. Mesajlaşma uygulamalarındaki paylaşımlara ulaşan NYT, hareketin öncülerinin, üyelerden bundan sonra Trump ya da Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen gösterilere katılmamalarını istediğini yazdı.



Proud Boys üyeleri, Biden’ın seçimleri kazandığının tescil edileceği gün Kongre binasını basmıştı. Trump’ın şiddeti kınadığı yönündeki açıklamaları ve geçiş sürecinin sorunsuz yapılacağı açıklamalarını “hoş” karşılamayan Proud Boys, eski başkanın Kongre’deki işgal olaylarını savunmamasını da kendilerine karşı “ihanet” olarak yorumladı. Grubun, daha önce “İmparator” gibi lakaplarla andığı Trump için “tam bir başarısızlık ürünü” gibi ifadeler kullanması dikkat çekiyor.