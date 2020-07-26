Konsolosluklar boşaltılıyor

ABD, Houston’daki Çin konsolosluğunun “casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi” haline gelmesi nedeniyle kapatılması yönünde karar almış, Çin ise buna misilleme olarak güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğu’nu kapatma talimatı vermişti. Cuma günü Houston’daki Çinli diplomatlara verilen 72 saatlik süre doldu. Federal yetkililer olduğu belirtilen bazı kişilerin konsolosluk binasına arka kapıyı zorla açarak girmesi dikkatlerden kaçmadı.

Casusluğu itiraf etti

Öte yandan ABD’de Jun Wei Yeo isimli Singapurlu adam Çin için casusluk yaptığını mahkemede itiraf etti. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Dickson Yeo olarak da bilinen Jun Wei Yeo, Cuma günü federal mahkemedeki ifadesinde suçunu kabul edip 2015-2019 yılları arasında Çin hükümeti için yasa dışı casusluk faaliyetleri yaptığını söyledi. Yeo, ülkedeki siyasi danışmanlık faaliyetlerini, kamuoyuna açık olmayan bilgileri toplayıp Çin istihbaratına iletmekle suçlanıyordu.

Houston’daki Çin konsolosluğuna ABD’li yetkililer arka kapıyı zorla açarak girdi. Çıngdu kentinde bulunan ABD konsolosluğu önünde ise Çin paramiliter polisi gözdağı verdi.