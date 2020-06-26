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26.06.2020 - 16:25 | | milliyet.com.tr

Koronavirüs aşısında son dakika! Resmi açıklama geldi...

Dünya Sağlık Örgütü, Astrazenaca'nın üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının muhtemelen dünyadaki en öncü aşı adayı olduğunu duyurdu.

Koronavirüs aşısında son dakika! Resmi açıklama geldi...

Yeryüzünde yaklaşık 10 milyon insana bulaşan, yarım milyon can alan corona virüs salgınında, bütün dünya aşının bulunmasını bekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), devam eden aşı çalışmaları içerisinde Astrazeneca'nın aşı adayının önde olduğunu duyurdu. WHO'ya göre, söz konusu aşıyı Moderna'nın çalışması takip ediyor ve aradaki fark çok değil.

Dünya üzerinde halihazırda 100'ü aşkın aşı çalışması sürüyor, bazı aşı adayları geniş kitlelerde test ediliyor.

 
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