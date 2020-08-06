MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Koronavirüs hastanesinde yangın: 8 ölü
ABONE OL
06.08.2020 - 12:24 | | İHA

Koronavirüs hastanesinde yangın: 8 ölü

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Amhedabad şehrinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti.

Koronavirüs hastanesinde yangın: 8 ölü

Hindistan’da Gujarat eyaletindeki Amhedabad şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Shrey Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastanenin yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 8 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın nedeniyle polis hastaneye girişi kapattı.
Ahmedabad İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri sorumlusu Rajesh Bhatt yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedavisi gören 5 erkek ve 3 kadın kaçamadığı için yangından kaynaklanan duman nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan, Hindistan Başbakan Narendra Modi yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Muş'ta damızlık boğa sürüdeki ineklerin sütünü emdiMuş'ta özel bir çiftliğe damızlık olarak alınan boğa, ineklerin sütünü emdi. Çobanın takibi sonucu süt emen boğa sahibine geri verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İsmail Demir: Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini teslim ettik

İsmail Demir: Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızın yenilerini teslim ettik

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

Son dakika! Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika! Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sıradaki Haber