Koronavirüs kabusu devam ediyor! Uçuşlar durduruldu!

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle Çin'e karşılıklı tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Nemeki, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başkanlığında bazı bakanların da katılımıyla toplantı düzenlendiğini söyledi.

Nemeki, "Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İran ile Çin arasındaki gidiş-geliş tüm uçuşların geçici olarak durdurulması kararı alındı." dedi.

İran'da herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadığını aktaran Nemeki, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 70'ten fazla İran vatandaşının ülkeye getirileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.



6 ŞUBAT'A KADAR



ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Vuhan kentinde başlayan ve tüm ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) sebebiyle Çin uçuşlarını durdurdu.

American Airlines, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren 27 Mart'a kadar Çin'e uçuş gerçekleştirmeyeceklerini bildirdi.

Delta hava yolları da Çin'den çıkmaya çalışan insanlara yardımcı olmak amacıyla 6 Şubat'a kadar seferlere devam edeceklerini, sonrasında 30 Nisan'a kadar tüm seferleri durduracaklarını duyurdu.

Dün, Fransız Hava Yolu şirketi Air France, Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yolları, Lufthansa Group ve İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia da Çin seferlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.



RUSYA DA DURDURDU



Rus Ural Havayolları, Rusya'da yeni tip koronavirüs (2019-nCov) vakasının tespit edilmesinin ardından Çin'in 4 kentine uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Ural Havayollarından yapılan açıklamada, 1 Şubat itibarıyla Rusya'nın başkenti Moskova, Ekaterinburg, Vladivostok, Kazan, Krasnoyarks, Novosibirsk kentlerinden Çin'in başkenti Pekin, Ordos, Harbin ve Xi'an şehirlerine uçak seferlerinin durdurulduğu belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün, Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirerek, "İki hasta da Çin vatandaşı." ifadesini kullanmıştı.

Rusya, dün, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma, Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme ve Rus Ural Havayolları da daha önce Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan Adası'na uçak seferlerini durdurma kararı almıştı.