Koronavirüse "Çin virüsü" diyen Trump'a Pelosi'den yanıt: Onun adı 'Trump virüsü'

Donald Trump Beyaz Saray'da pandemiye dair epey kısa ve sakin geçen brifinginde 4 kez koronavirüsten bahsederken, ondan kısa süre sonra açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bu hastalığın kendisine göre bir ismi olduğunu söyledi.

Kaliforniyalı Demokrat siyasetçi, Trump'ın Beyaz Saray brifing odasından ayrılmasının ardından CNN'e verdiği demeçte, "Trump'ın tembelliği yüzünden daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşen bir salgın yaşanıyor. Aslında şüphesiz ki bu 'Trump virüsü'dür" dedi.

Pelosi'nin yorumları, Trump'ın gazetecilere yönelik sadece 25 dakika süren açıklamasının ardından geldi. Bu brifing, ABD Başkanı gazetecilere kızınca ya da Amerikalılara virüsü öldürmek için dezenfektan enjekte etmelerini tavsiye etmek gibi gaflar yapınca Beyaz Saray için bol miktarda siyasi baş ağrısı anlamına gelen ve bazen iki saati zorlayan bu bahardaki koronavirüs brifinglerinin epey kısalmış bir versiyonuydu.

Trump, en azından bir akşamlığına salgına dair daha ölçülü bir ton kullandı. Bir radyo muhabirinin Güneş Kuşağı eyaletlerindeki vakaların artmasıyla Trump'ın "daha gerçekçi" bir bakış açısı sunuyor gibi göründüğünü söylemesi üzerine Trump bu sözleri başıyla onayladı.

Trump, "Maalesef ki muhtemelen daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek" dedi. "Meselelere dair söylemeyi sevmediğim bir şey ama durum böyle."

Pelosi ise dakikasında kablolu kanallarda ve bazı medya kuruluşlarının online platformlarında Başkan'ın "yeni tonu" ve "yeni yaklaşımı" olarak verilen haberleri ciddiye almadı. Bununla birlikte söz konusu haberler, Trump'ın daha ölçülü göründüğü ancak takip eden günlerde bu halin patlak verdiği bir önceki brifingleri görmezden geliyordu. Pelosi şöyle konuştu:

"Trump aylar önce mitingleri ya da adı her neyse o siyasi etkinlikleri yapmak yerine 'Hadi maske takalım, hadi sosyal mesafe koyalım' demiş olsaydı o zaman daha fazla kişiyi peşinden sürükleyebilirdi. O Amerika Birleşik Devletleri Başkanı."

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump'ın "kötü örnek olmak ve maske takmamayı erkeklik meselesi gibi bir şey haline getirmek yerine" en başından ciddi ve ölçülü bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Başkanlık dönemine bakıldığında geleneksel hale gelmiş gibi görünen bir gecelik sapmaya rağmen Trump, virüsün yakında "yok olacağına" dair görüşünü bir kez daha tekrarladı.

Vakaların hızla arttığı güneydeki eyaletler, yeniden açılmaya yönelik adımlarını ya durduruyor ya da geri alıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 3,9 milyon koronavirüs vakası tespit edilirken, en az 141 bin can kaybı yaşandı. Ancak bazı federal ve bağımsız uzmanlar, her iki rakamın da gerçekte 3 ile 12 kat arasında değişen şekilde daha yüksek olabileceğini söylüyor.

ABD Başkanı'na salı akşamı, kötüleşeceğini tahmin ettiği mevcut durumla ilgili sorumluluk hissedip hissetmediği de soruldu. Buna karşılık Trump, ilkin Başkan Harry S. Truman'ın ifade ettiği ve hemen hemen tüm modern ABD başkanının benimsediği "Tüm sorumluluk bana ait" mantrasından ayrılarak suçu paylaştırmaya çalışmayı tercih etti.

Trump, "Virüs yok olacak. Yok olacak. Bence, her zaman söylemeyi sevdiğim gibi, bilirsiniz, baktığınızda her iki durumda da valiler benimle birlikte çalışıyor" diye cevap verdi.

"alilerle birlikte çalışıyorum. El ele çalışıyoruz. Bence hepimiz sorumluyuz. Bizi bir ekip olarak görüyorum. Valilerle ilişkiler çok iyi. Çok, çok iyi ilişkiler.

Tamamen sorumlu olduğumu söyleyebilirim. Ama biliyorsunuz ki bir gün bu virüs içeri girdi ve ben de sınırları kapadım, iyi olan birçok şey yaptım. Aslına bakarsınız ben sınırı kapayınca Dr. (Anthony) Fauci on binlerce hayat kurtardığımızı söyledi.

Kimse de bunu yapmak istememişti. Ben yapmak istedim. Çin'le sınırı kapadık. Yasağı koyduk. Ciddi derecede enfekte olmuş Çin'den insanların gelmesini istemedik."

Kaynak: Independent Türkçe