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01.01.2021 - 13:50 | | AA

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Wuhan'da yılbaşı sokaklarda kutlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde halk, yeni yılı sokaklarda karşıladı.

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Wuhan'da yılbaşı sokaklarda kutlandı

Strait Times'ın haberine göre, Kovid-19'un çıkış noktası olan Vuhan'da kalabalık, yılbaşı kutlamaları düzenledi.

Dünya yeni yıla sıkı Kovid-19 tedbirleri altında girerken, salgının başladığı Vuhan'da binlerce kişi yılbaşı kutlamalarına katıldı.

Vuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen halk, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.

Kutlamalara katılanların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Vuhan'daki yeni yıl kutlamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 67 kişi iyileşti.

Yalvardı, kurtulamadı! ‘Bu ülkenin kurallarını bilmelisin’İstanbul Mecidiyeköy’de 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisin yaptığı denetime kısıtlamayı ihlal eden bir kişi takıldı. Turist rehberi olduğunu iddia eden ancak herhangi bir belge gösteremeyen şahıs ceza kesilmemesi için önce polise yalvardı ardından da ağladı. Polisin, ‘Bu ülkenin kurallarını bilmelisin’ dediği ve cezadan kurtulamayan şahsa 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.
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