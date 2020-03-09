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09.03.2020 - 22:03 | | AA

Koronavirüsün gölgesinde ön seçime gidecek Michigan'da Biden önde görünüyor

ABD'de yarın 6 eyalette düzenlenecek ön seçimlerde, Michigan'da Demokrat aday adayları arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden önde görünüyor.

Koronavirüsün gölgesinde ön seçime gidecek Michigan'da Biden önde görünüyor

 

Michigan ve diğer 5 eyalette yarın yapılacak ön seçimler, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD'ye de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişelerinin gölgesinde gerçekleşecek.

Detroit Free Press isimli kuruluş tarafından yapılan bir ankete göre, Demokrat aday adayları arasındaki yarışı yüzde 51 oy oranı ile Biden önde götürüyor.

Biden'ı yüzde 27 ile Bernie Sanders takip ediyor.

Yarın Michigan'ın yanı sıra Idaho, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota ve Washington eyaletlerinde de ön seçim düzenlenecek. Michigan, bu eyaletler arasında en fazla delegeye sahip eyalet olmasıyla öne çıkıyor.

Ön seçimlere Kovid-19 önlemi

Öte yandan ABD'de yayılmaya devam eden Kovid-19 hem sandık görevlileri hem de seçmenler açısından endişeye yol açtı.

Yarınki ön seçim adreslerinden Washington, 100'den fazla vaka ve 16 ölü ile virüsün en etkili olduğu eyalet konumunda. Washington eyaletinde yetkililer, halkı daha çok uzaktan oylamanın yapıldığı erken oylama yöntemine yönlendiriyor.

Eyalette ayrıca oy sayımı yapan kişilere, eldiven kullanmaları tavsiye ediliyor.

Missouri'de şu ana kadar yalnızca 1 Kovid-19 vakası tespit edilirken Idaho, Mississippi, Kuzey Dakota ve Michigan'da teyitli vaka bulunmuyor.

Tüm eyaletlerde seçimlerde görev alacak kişilere, dezenfektan ıslak mendiller ve el dezenfektanı jeller kullanmaları, halk ile yakın temasta bulunmamaları öneriliyor.

Biden avantajlı konumda

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, 18 eyaletteki ön seçimlerden ortaya çıkan bilançoda yarışı önde götürürken onu Vermont Senatörü Sanders izliyor.

Demokrat aday adayı Tulsi Gabbard ise yarışta ciddi bir başarı yakalayabilmiş değil.

Demokrat Partinin temmuzdaki genel kurulda belirleyeceği adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.

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