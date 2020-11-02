MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir!
ABONE OL
02.11.2020 - 19:14 | | AA

Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir!

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.

Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir!

Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi. 

Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi. 

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti. 

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.

 

Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri karargahını vurduAzerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerine ait askeri karargahı vurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'deki depremden 80 saat sonra bir kedi kurtarıldı

İzmir'deki depremden 80 saat sonra bir kedi kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

On Numara'da sonuçlar belli oldu - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da sonuçlar belli oldu - 2 Kasım On Numara'da büyük ikramiye...

Sıradaki Haber