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02.02.2021 - 07:00 |

‘Kraliçenin emriyle Meghan’ın adı silindi’

İngiltere kraliyet ailesinden Prens Harry ve  eşi Meghan Markle, Mart 2020’de kraliyetten ayrılıp oğulları Archie ile birlikte ABD’nin Kalifornia eyaletine yerleşmişti.

‘Kraliçenin emriyle Meghan’ın adı silindi’

Kraliyetle çift arasında bu ayrılık nedeniyle gerginlik yaşanırken İngiliz basınına bir haber daha yansıdı. İddiaya göre, Prens Harry ile Meghan Markle, 2019 yılında dünyaya gelen oğulları Archie Harrison Montbatten Windsor’ın doğum sertifikasında aylar sonra düzeltme yaptırdı! Bu düzeltmeyle doğum sertifikasının “anne adı” bölümünden Meghan’ın adı çıkarılarak sadece “Ekselansları Sussex Düşesi” yazıldı. Çiftin sözcüleri, bu değişimin kraliçenin emriyle yapıldığını açıkladı. Meghan’ın adı çıkarılırken, eltisi olan Düşes Kate’in üç çocuğunun doğum sertifikasında da adının yazılı olduğu belirtildi.

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