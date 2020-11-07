MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kritik eyalette flaş karar! Yüksek Mahkeme'ye başvuruldu
ABONE OL
07.11.2020 - 00:20 | | AA

Kritik eyalette flaş karar! Yüksek Mahkeme'ye başvuruldu

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Kritik eyalette flaş karar! Yüksek Mahkeme'ye başvuruldu

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın dün akşama kadar önde götürdüğü, ancak posta oylarının etkisiyle Demokrat Joe Biden'ın bu sabah öne geçtiği Pensilvanya'daki oy sayımı yargıya taşındı.

3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Cumhuriyetçi Parti, daha önce eyalet mahkemesi tarafından alınan "6 Kasım'a kadar ulaşan posta oyları sayılır" şeklindeki kararın geçersiz sayılmasını istiyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden biri olan ve 20 delegesi bulunan Pensilvanya'da oyların yüzde 96'sı sayılmış durumda ve Biden, Trump karşısında yaklaşık 13 bin oyla yarışı önde götürüyor.

Biden'ın 253, Trump'ın ise 214 delegeyle sürdürdüğü başkanlık yarışını kazanmak için adaylardan birinin 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Gözler ABD seçim sonuçlarında! Georgia'da oylar yeniden sayılacak! Peş peşe açıklamalar...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... ABD'den tansiyon yükseldi! Ulusal muhafızlar sokağa indi...
İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı? Sokakta sigara içme yasağı uygulanan iller...

Hangi illerde sokakta sigara içmek yasaklandı? Sokakta sigara içme yasağı uygulanan iller...

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Kocaeli'de yeni koronavirüs kararı! 10 Kasım'da başlıyor

Kocaeli'de yeni koronavirüs kararı! 10 Kasım'da başlıyor

Sıradaki Haber