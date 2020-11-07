Son dakika: ABD seçim sonuçları dünyanın gündeminde! Beklenen açıklama geldi...

ABD'nin tarihi seçiminde kazanan aday hala netleşmedi, kilit eyaletlerde oy sayımının tamamlanması bekleniyor. Gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.

06.51: Demokrat Joe Biden'dan beklenen açıklama geldi. Ülkenin ortasına 'mavi duvar inşa ettik' diyen Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz." dedi.

06.18: Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın destekçileri Biden'ın sonuçları izlediği Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki Chase Center'da toplanarak sonuçları bekledi.

06.11: ABD’de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.





05.40: ABD'de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

01.55: ABD’de başa baş giden başkanlık seçiminin Demokrat adayı Joe Biden’ın basına son durumla ilgili açıklama yapması beklenirken, Başkan Donald Trump Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Biden’ı “Kendisini başkan ilan etmemesi” konusunda uyardı.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

00.10: Kongre yarışında Temsilciler Meclisinde Demokratların avantajı sürerken, Senato'da yarış başa baş sürüyor.



23.59: ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

23.30: ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.











23.17: Georgia Eyalet Sekreteri: 5 milyon oy kullanıldı, oy farkı binlerde, bu kadar az fark söz konusu olursa muhtemelen yeniden sayım olacak.

21.50: Trump'ın seçim kampanya ekibinin yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın şu ifadeleri aktarıldı:

"Amerikan halkının tüm oy sayma ve seçim doğrulama süreçlerinde tam şeffaflığı hak ettiğine ve bunun artık tek bir seçimle ilgili olmadığına inanıyoruz. Bu, tüm seçim sürecimizin bütünlüğü ile ilgili. Baştan beri, tüm yasal oyların sayılması gerektiğini ve tüm yasadışı oyların sayılmaması gerektiğini söyledik, ancak bu temel ilkeye karşı her fırsatta Demokratların direnişiyle karşılaştık. Amerikan halkının hükümetimize güven duymasını garanti altına almak için bu süreci yasanın her yönüyle izleyeceğiz. Sizler ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim."

21.00: Delaware’de bulunan Joe Biden’ın kampanya ekibi, Biden’ın yerel saatle bu akşam (yani yaklaşık beş saat sonra) bir ulusa sesleniş konuşması yapmayı planladığını açıkladı. Ötey andan Biden'ın açıklama yapmasının sonuçların açıklanıp açıklanmayacağına bağlı olduğu belirtildi.



20.25: Biden’ın önde götürdüğü Nevada’da oy farkı 22 bine çıktı. Oyların yüzde 91’inin sayıldığı eyalette seçmenlerin yüzde 76’sı oylarını postayla göndermeyi tercih etti. Nevada, bütün seçmenlerin evine oy pusulası gönderen az sayıdaki eyaletten biriydi.



19:50: TRUMP ARİZONA'DA FARKI AZALTTI



Joe Biden’ın Arizona eyaletindeki sayımlarda düne kadar açtığı fark, bugün azalmaya başladı. Dün 47 bin olan fark bugün 43 bin 570’e indi. Eyaletin en büyük yerleşimi olan Maricopa’da sayımlar devam ediyor. Arizona seçmenlerinin neredeyse yüzde 75’inin yaşadığı bölgede sayılmamış 142 bin oy kaldı.



18.52: ABD başkanlık yarışında her iki aday için de kritik öneme sahip olan ve Demokrat Joe Biden'ın az farkla öne geçtiği Georgia eyaletinde oylar yeninden sayılacak. ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı.









17.36: TRUMP'IN SEÇİM EKİBİ: SEÇİMLER HENÜZ BİTMEDİ

ABD'deki başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından, Donald Trump'ın seçim ekibi, "Seçimler henüz bitmedi." açıklamasında bulundu.

16.55 : Pennsylvania'da beklenen oldu, Joe Biden yeni açıklanan sonuçlara göre Başkan Donald Trump'ın önüne geçti.

CNN International, sayılan 31 bin 671 oyun 27 bin 396'ını Biden'ın aldığını, Trump'ın ise 3 bin 760 oyda kaldığın bildiriyor.

16.00 : ABD'de seçimler gündemin birinci sırasında olsa da koronavirüs vakalarının şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıkmış olması da bir diğer tartışma konusu. Zira salgın, hem seçim atmosferine etkileri hem de seçim günü yoğun kalabalıkların bir araya gelmesi bakımından medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

ABD'de son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 1210 kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Vaka sayılarında böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

Beyaz Saray'ın iletişim direktörü Anthony Scaramucci, seçim sonuçları ne olursa olsun Trump yönetiminin 20 Ocak'a kadar ülkedeki koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin başında olacağını kaydetti.

Dün New York'taki bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, endişeleri artırmıştı.

SONUÇLAR SAATLER İÇİNDE AÇIKLANACAK



15.20 : Joe Biden Georgia'da üstünlüğü az farkla da olsa sağladı ancak başkanlık yarışının bir diğer kilit eyaleti Pennsylvania'da da yarış kıran kırana geçiyor.

Trump, Biden karşısında 18 bin oy önde görünüyor ancak postayla kullanılan oyların sayımı sürdükçe farkın kapanma ihtimali var. Eyaletin seçim yetkilisi Al Schmidt CNN'e yaptığı açıklamada, "bir ya da iki saat içinde" sonuçları güncelleyeceklerini kaydetti.

Schmidt, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden gözlemcilerin tüm oy sayımlarını izlediğini de ekledi.

Trump'ın kampanya ekibi eyaletteki oy sayımına yönelik yargı süreci başlatacağını duyurmuştu ancak eyaletteki yargıçlar itirazları şu ana kadar kabul etmedi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

14.40 : Türkiye'den ABD başkanlık seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Bizim tahminimiz bu yöndeydi" deyip ekledi:

"Oy sayma süreci demokratik ve şeffaf olmalı. Herkes saygı duymalıdır. Geçmişte de farklı yönetimlerle de çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü yada siyasi üstü görüyoruz. İnişler çıkışlar yaşadığımız dönemler de oldu. Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Trump ile dostluk en zor anlarda kendini gösterdi."

ALMANYA'DAN TRUMP'A YENİLGİ MESAJI

14.35 : Donald Trump'ın görev yaptığı süre boyunca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile her zaman zorlu bir ilişkiye sahip olduğu biliniyordu.

NATO'nun savunma bütçesine katkı konusu, iklim değişikliğindeki görüş ayrılıkları ve koronavirüs önlemlerindeki yaklaşım farklılıkları iki ülke arasında hep ayrım konusu oldu.

Şimdi de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD seçimlerine ilişkin tartışılacak bir yorumla gündeme geldi.

Funke medya grubuna yaptığı açıklamada Maas, "Saygın yenilgiler, demokrasinin işleyişi için parlak zaferlerden daha önemlidir" ifadelerini kullandı: "ABD, tek adam gösterisinden daha büyüktür. Mevcut durumda ateşe körükle gitmeye devam edenler, sorumlu bir davranış sergilemiyorlar."

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın yorumları ABD'deki seçimlere ilişkin Avrupa'dan gelen en açık mesajlardan birisi olarak dikkat çekti.

12.55 : ABD başkanlık seçimlerinde sonucu etkileyecek eyaletlerden Georgia'da Biden farkı kapatarak öne geçti. Biden'ın eyaletteki mevcut sayımlara göre Trump'ın 1096 oy önünde olduğu görülüyor.

Demokrat Parti adayı Biden 2 milyon 449 bin 580 oy alırken, Trump 2 milyon 448 bin 454 oya sahip. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı eyalette, Biden yüzde 49,39 oy alırken, Trump yüzde 49,37 oy oranına sahip görünüyor.

Eğer Biden eyalette seçimleri kazanabilirse 1972'den beri birkaç istisna dışında Cumhuriyetçi adaylara oy veren eyalette önemli bir eşiği aşmış olacak.

Öte yandan eyaletteki 'yeniden sayım' kurallarını bu noktada hatırlamakta fayda var.

Kaybeden aday, eğer oy toplamları arasındaki fark yüzde 0,5'in altındaysa yeniden sayım talep edebiliyor. Yeniden sayım talebinin oy sayımı sonuçlandıktan sonra iki gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Georgia'nın Seçici Kurul'a gidecek 16 delegesi bulunuyor. Biden, oy sayımının sonuçlandığı eyaletlere göre 253 delegeye ulaşırken, Trump 214 delegede kalıyor. Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada gibi kritik eyaletlerin sonuçları henüz bu hesaba dahil edilmedi.

270 delegeyi toplayabilen aday ABD'nin yeni başkanı olacak.

11.55 : Arizona, Pennsylvania, Georgia ve Nevada eyaletlerinde devam eden oy sayımları, ABD seçiminde ipi hangi adayın göğüsleyeceğini belirleyecek.

Arizona'da ve Nevada'da Joe Biden yarışı önde götürüyor. Her iki eyalette de Donald Trump ekibinin yoğun hukuki çabaları var.

Pennsylvania ve Georgia'da ise Trump mevcut sonuçlarda önde görünüyor. Öte yandan iki eyalette de Biden'ın aradaki farkı kapatmakta olduğu bildiriliyor.

Georgia'da fark 463 oy civarında ve Biden aradaki farkı kapatmaya devam ediyor.

Pennsylvania'da da fark 18 bine indi. Eyalette postayla gönderilen oylarda Biden'ın büyük üstünlüğü olduğu bildiriliyor. Oy sayımları gün boyunca devam edecek.





FACEBOOK ETİKET EKLEYECEK

11.25 : Bazı eyaletlerde oy sayımları devam ederken, sosyal medya platformu Facebook, seçimin sonuçlarına ilişkin tahminleri ABC, CBS, Fox, NBC, CNN ve AP gibi basın kuruluşlarını kaynak göstererek duyuracağını açıkladı.

Sosyal medya platformu sahibi olduğu Instagram'da da aynı uygulamayı hayata geçirecek.

Aynı zamanda Facebook, seçimde galip gelen adayların gönderilerini de etiketleneceğini duyurdu.





10.50 : ABD'de oy sayımının sürdüğü kritik eyaletlerden Pennsylvania'nın Philadelphia kentinde polis, oy sayım merkezine saldırı hazırlığı yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Amerikan ABC News televizyonu bir grup kişinin, muhtemelen bir ailenin, Virginia'dan Hummer SUV tipi bir ciple oy sayım merkezine gidip saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasının soruşturulduğunu bildirdi.

ABC News'in haberine göre bir kişi gözaltına alındı, polis araca el koydu. Seçici Kurul'a 20 delege gönderecek Pennsylvania'da şu ana kadar oyların yüzde 95'i sayıldı.

Donald Trump eyalette önde. Ancak Trump ile Biden arasındaki oy farkı 19 binin altına indi.

10.20 : Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı yeni mesajında Demokrat Partililerin Senato'da kontrolü ele geçirmek için çalıştıklarını belirtip başkanlığın hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldiğini yazdı. "Biz kazanacağız" diyen Trump, seçim itirazlarına Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi gerektiğini savundu.





ABD Başkanı, seçimlere günler kala Anayasa Mahkemesi'ne kendi seçtiği yeni üye Amy Coney Barrett'ı atamıştı.

09.35 : Washington Post gazetesi, kıyasıya yarış sürerken gizli servisin Beyaz Saray'a daha yakın olan Joe Biden'a ek güvenlik gönderdiğini duyurdu. Washington Post, konuyla ilgili bilgisi olan iki kişiye dayanarak, gizli servisin eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı korumak için bugünden itibaren Deleware’deki Wilmington kentine takviye gönderme kararı aldığını bildirdi.

Gizli servise yakın kaynaklara göre, Biden'ın kampanya ekibinin, Demokrat adayın Wilmington Kongre Merkezi’ni en az bir gün daha kullanmaya devam edeceği ve Cuma günü büyük bir konuşma yapabileceği uyarısında bulunmaları üzerine bu karar alındı.

Gizli servisi sözcüsü Catherine Milhoan, ajansın koruduğu başkan veya adaylar için güvenlik planlamasını kamuya açık bir şekilde tartışmadığını vurgulayarak yorum yapmayı reddetti.









09.20 : ABD'de tüm gözler dört eyalete çevrildi, peki bu eyaletlerde kaç oyun daha sayılması gerekiyor?

Georgia: TSİ 08.00 itibarıyla 15.000 açılmamış oy bulunuyor.

Nevada: Nevada’da sayılması gereken 190.000 oy daha bulunuyor

Pennsylvania: Eyalette sayılacak 220.000 oy daha var

Arizona: Eyaleti kazananın belli olması için 220.000 oyun daha sayılması gerekiyor

08.15 : Demokrat aday Biden'ın yarışı önde götürdüğü Arizona'da oy sayımı ilerledikçe, eyaletin en büyük şehri Phoenix'teki seçim merkezinin önünde toplanan Trump destekçilerinin sayısı artıyor.

ABD basını Maricopa Seçim Merkezi'nin önünde 200-300 Trump destekçisinin toplandığını bildirdi.

Seçim merkezinin önünden geçilen fotoğraflardan bazı protestocuların yarı-otomatik tüfek taşıdıkları görülüyor. ABD basınında çıkan haberler de bunu doğruluyor.







Bazı eyaletlerde Trump destekçileri oy sayımının durdurulmasını talep ederken burada aksine oy sayımının devam etmesi çağrıları yapıyor.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol, Twitter üzerinden bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Arizona’da postayla kullanılan oylar açıldıkça diğer yerlerdekinin aksi bir durum ortaya çıkıyor, Trump arayı kapatıyor. Çünkü Arizona’nın postayla oy kullanma geleneği var, Cumhuriyetçiler de postayla oy kullanıyor."

Pennsylvania ve Georgia'da ise posta yoluyla kullanılan oylar sayıldıkça Demokratların oyu artma eğilimi gösteriyor.

Biden Arizona'da 46.667 oy farkıyla yarışı önde götürüyor.

07.35 : Donald Trump liderliğinin hızla azaldığı birkaç kilit eyalette oy sayımını durdurmak için yasal işlem başlattı. Pennsylvania'da bir federal yargıç, Trump kampanyasının sayımın durdurulması talebini reddetti.

Yargıç Paul Diamond ayrıca, Trump kampanyasının gözlemcilerine oy sayım merkezine eşit erişim hakkı verilmediğine dair şikayetleri de ele aldı.

Diamond, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların sayımı izlemek için 60 temsilci göndermesine izin verildiğini söyledi.

Diamond, "Yargı müdahalesi olmadan bunun neden bunun üzerinde uzlaşılamadığını tam olarak anlamıyorum" dedi.

Eyalet yetkilileri, Cumhuriyetçilerin sayımı gözlemlemelerinin engellenmediğini, ancak bir Cumhuriyetçi temsilcinin daha önce sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmayı reddettiğini söyledi.





07.30 : İklim aktivisti Greta Thunberg, "Oy Sayımını Durdurun!" paylaşımını yapan Donald Trump'a daha önce kendisine karşı kullandığı ifadelerle yanıt verdi.

Thunberg, "Çok saçma. Donald, Öfke Yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra bir arkadaşıyla eski moda bir filme gitmeli! Sakin ol Donald, sakin ol!" dedi.

ABD Başkanı daha önce, Thunberg'in Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesinin ardından aynı cümleleri kurmuştu.

Thunberg'in 2019'daki BM İklim Zirvesi'nde Trump'a öfkeli bakışları kameralara yansımıştı.

ABD bu hafta içerisinde Paris İklim Anlaşması'ndan resmen ayrıldı, Joe Biden seçilirse anlaşmaya geri dönme sözü verdi.





07.25 : Cumhuriyetçi Parti’nin Nevada’daki temsilciliği, ABD Başsavcısı William Barr'a 'en az 3.062 seçmenin hile yaptığı' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti, Twitter’da yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin eyaletten ayrılmalarına rağmen oy verdiklerini belirtti.

Açıklamada, “Bu sayının önemli ölçüde artmasını bekliyoruz” denildi. Oy sayımının devam ettiği Nevada’da, Joe Biden Donald Trump'ın 11.400 oy önünde.

Daha önce, Başkan Trump Demokratları 'seçimi çalmaya çalışmakla' suçlamış ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.

07.00 : ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Trump, "Yasalara uygun oyları sayarsanız kolayca kazanırım" dedi, "yasalara uygun olmayan oyların" sayılması halinde Demokratların "seçimleri kendilerinden çalmaya çalışabileceğini" söyledi.

Trump, herhangi bir kanıt sunmadan Demokratların seçimlerde usulsüzlük yaptığı iddialarını tekrarladı.





Bazı oyların “geç geldiğini” öne süren Trump, bunların sayımının durdurulması talebini yineledi.

ABD'de oy kullanma kanunları eyaletten eyalete değişiyor. Bazı eyaletler, seçim günü ya da seçim gününden önce posta yoluyla kullanılan oyları, sayım merkezine seçim gününden sonra ulaşsa bile geçerli kabul ediyor.

Demokrat aday Joe Biden ise, Trump'ın açıklamalarının ardından bir dizi Twitter mesajı paylaştı. Her oyun sayılması çağrısında bulunan Biden, Donald Trump'ın yasal işlem yoluyla önemli eyaletlerdeki oyların sayılmasını durdurma girişimine yanıt verdi.

Biden, son tweet'inde Trump’ın yasal başvurularına karşı savaşmak için “tarihteki en büyük seçim koruma girişimini bir araya getirdiklerini" söyledi ve destekçilerine partiye bağış yapma çağrısında bulundu.

Oylar sayılmaya devam ederken, Pennsylvania ve Georgia da dahil olmak üzere bir dizi kilit eyalette Trump'ın Biden karşısındaki liderliği hızla azalıyor.