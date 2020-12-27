Kuş gözlemlerken servete kondu, hazine buldu

Britanya'da bir kuş gözlemcisi, antik Kelt dönemine ait hazine buldu.

Treasure Hunting (Hazine Avclığı) isimli dergiye söyleşi veren ve adının gizli kalmasını isteyen kişi, hazineyi kuş gözlemlerken bulduğunu söyledi: "Akşam tarlada kuşları gözlemliyordum. Bir şahinle bir çift saksağanın dalaşını izledikten sonra zemine baktığımda sürülmüş toprağın içinde sıradışı bir şey gördüm.

Adam ilk başta altınları metal makine parçaları zannettiğini belirtti. Daha sonra eline alıp madeni parçaların kalınlık ve dokusunun farklı olduğunu hissettiğini aktardı: "Madeni parçaların parladığını fark ettim. Sonra da çok güzel bir Kelt altını bulduğumu anladım. Şaşkınlık içinde kalakaldım. Kısa süre sonra yaklaşık bir metre yakında başka bir altın daha gördüm. Bunun üzerine eve gidip metal detektörümü aldım."

Adam detektörüyle bölgede arama yapınca çok güçlü sinyaller aldığını ve toprağın altında çok daha fazlasının bulunduğunu fark ettiğini anlattı.

Yaklaşık 45 santimetre kazdıktan sonra toprağın altında bulduğu sandığın kapağını yavaşça açtığını ve içinde bir sürü altın bulduğunu söyledi.

"O anın hayatının sonuna kadar zihninden silinmeyeceğini" belirten adam, "Oturup soluklandım. Sadece yürüyüşe çıkıp, kuş izlemeye gelmiştim. Kelt hazinesi buldum" dedi.

İki alışveriş torbasına, tanesi yaklaşık 880 dolar (yaklaşık 6 bin 700 TL) eden bin 300 adet altın madeni para doldurup eve giden adam, daha sonra da yetkililere haber verdi. Hazinenin toplam değerinin 1 milyon 144 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon 700 bin TL) olduğu düşünülüyor.

Treasure Hunting editörü Julian Evans-Hart şunları söyledi: "Madeni paralar, numizmatik alanındaki akademik bilgimize önemli bir katkı sağlayacak. Altınların bulunduğu kutunun, Boudica'nın doğudaki seferlerinden kalma bir ‘ganimet sandığı' olması muhtemel."

M.S. 30-M.S. 60 yılları arasında yaşadığı düşünülen Boudica, yaklaşık 2000 yıl önce Romalıların işgalci güçlerine karşı isyan başlatan Kelt-Britanya kraliçesiydi. Hazinenin bu seferlerde toplanan ganimetlerden oluştuğu düşünülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe