MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kuş gribi nedeniyle Danimarka'da binlerce kümes hayvanı öldürülecek
ABONE OL
02.01.2021 - 09:39 | | AA

Kuş gribi nedeniyle Danimarka'da binlerce kümes hayvanı öldürülecek

Danimarka’nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesinin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Kuş gribi nedeniyle Danimarka'da binlerce kümes hayvanı öldürülecek

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Danimarka’da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur’un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler Kandilli - AFAD güncel listesi 2 Ocak! Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler Kandilli - AFAD güncel listesi 2 Ocak! Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Son dakika! Kamerunlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısırdı

Son dakika! Kamerunlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısırdı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet