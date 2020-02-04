Kushner’den iddialı sözler

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray’da açıkladığı ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelediği sözde barış planının mimarı Jared Kushner, anlaşmayı “tıkanıklığı açmanın en pragmatik yolu” ifadeleriyle savundu.

CNN’e verdiği mülakatta plana ilişkin eleştirileri yanıtlarken iddialı ifadeler kullanan Trump’ın Ortadoğu politikaları başdanışmanı ve damadı Kushner, “Masaya tıkanıklığı açmak için gerçek bir teklif koyduklarını” savunurken, özellikle Filistinlileri kastederek “Yapmalarını umduğumuz şey, planı okumaları” diye konuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, içeriğinde Filistinlilere yönelik dayatmalar bulunan palana yönelik tavrını da eleştiren Kushner, “Bu ayrıntılı bir belge. Filistinliler yıllardır bir sonuç alamadıkları tarzda müzakere etmeyi artık denememeli” dedi. Kushner, ayrıca Abbas’ı “Barışı istemeyen adam” diye de niteledi.

‘Onlara kalmış bir şey!’

Filistinlilere anlaşmayı dikkatle incelemeleri ve maddelerinin ne derece makul olduğuna kendilerinin karar vermesi çağrısı yapan Kushner, “Onların yaptığı şey, bunu daha açıklanmadan reddetmek. Öfke günü çağrısı yaptılar ve devlet olmak istediklerini söylüyorlar. Devlet olmaya hazır halklar öfke günü, yürüyüş çağrısı yapmaz” ifadelerini kullandı. İsrail-Filistin sorununu “muhtemelen dünyanın en karmaşık sorunu” olduğunu ve Trump yönetiminin buna çözüm bulma çabasını “pragmatik” diye niteleyen Kushner, “Bunu gerçekleştirmeye çalışma fırsatlarının olup olmayacağı, gerçekten de Filistinlilere kalmış bir şey” şeklinde konuştu.

CNN yorumcusunun, Filistinlilere tanınmış bir devlet olabilmeleri için konulan şartları hatırlatıp “Hiçbir Arap ülkesi bu kriterleri karşılayamaz. Suudi arabistan ve Mısır bile... Bu, Filistinlilere ‘Siz asla bir devlet olamayacaksınız’ demek olmuyor mu?” diye sorması üzerine Kushner, Suudilerle karşılaştırma yapmak istemediğini belirtti ve “Bu kriterleri koymasa mıydık?” ifadesini kullandı. Planda Filistin devletinin tanınması için özgür basın, özgür seçimler, dini özgürlüklerin garanti edilmesi, bağımsız yargı, batılı örnekleri gibi şeffaf, etkin ve doğru oluşturulmuş mali kurumların oluşturulması gibi şartlar koşuluyordu.

‘Yerleşimler kalıcı’

Bu arada Kushner, Suudi kraliyetine ait MBC kanalına verdiği mülakatta da, Filistinlilerin planla birlikte yayımlanan haritada sınır değişikliği talep edebileceklerini, ama İsrail’in Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin kalıcı olacağını söyledi. “Değiştirmek istedikleri şeyler varsa, çizgileri çektiğimiz yerleri beğenmedilerse, nereden çekilmesini istediklerini gelip bize söylemeliler” diyen Kushner, planın hedeflerinden birinin “İsrail’e asla terk etmeyeceği toprağı vermek” olduğunu savundu.

180 sayfalık planı “tümüyle reddeden” ve “Kudüs satılık değil” restini çeken Filistin Devlet Başkanı Abbas, geçtiğimiz cumartesi hem ABD hem de İsrail’le güvenlik dahil tüm ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

‘Olumlu tek bir şey yok!’

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelediği sözde barış anlaşmasını bir kez daha reddetti. Abbas, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD’nin planını reddediyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin toplantısında da reddedeceğiz” dedi.

Trump’ın planında olumlu tek bir şeyin olmadığına vurgu yapan Abbas, Tel Aviv yönetiminin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı El-Muselles bölgesini, “Filistin devletine” iadesini de kabul etmeyeceklerini, “Oradakiler bizim kardeşimiz, bizim insanlarımız. Ancak onların İsrail’de kalmalarını sağlamak için bize ilhak edilmesini asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Abbas, hiçbir şeyi kabul etmeyen değil bilakis ne istediklerini bilen bir tutum sergilediklerini savundu.

İİT de reddetti

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Donald Trump’ın sözde barış planını tamamen reddetti. Filistin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’nin, “İİT, Trump’ın sözde barış planını tamamen reddetti” ifadelerine yer verildi. İİT, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki genel merkezde, Trump’ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanmıştı.