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26.07.2020 - 09:21 |

Kuzey Kore'de ilk koronavirüs şüphesi

Resmi haber ajansı, sınır kenti Kaesong'da ortaya çıkan ilk şüpheli vakanın Güney Kore'ye kaçan ve üç yıl sonra geri dönen bir Kuzey Koreli olduğunu bildiriyor. Kuzey Kore lideri Kim, Kaesong'da hemen sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kuzey Kore'de ilk koronavirüs şüphesi

Kuzey Kore’nin devlet haber ajansı KCNA, üç yıl önce Güney Kore’ye kaçan bir Kuzey Korelinin geçen hafta ara bölgeden sınırı yasadışı şekilde geçerek ülkeye geri döndüğünü, bu kişide koronavirüs semptomları görüldüğünü duyurdu.

Ülkenin lideri Kim Jong-un dün akşam üst düzey yetkililer bir acil durum toplantısı düzenleyerek sınır kenti Kaesong’da sokağa çıkma kısıtlaması dahil bazı önlemler alınmasını istedi.

Kuzey Kore bugüne kadar hiç koronavirüs vakası bildirmemişti ancak uzmanlar, virüsün ortaya çıktığı ülke olan komşu Çin’den giriş-çıkışların sık yapıldığı ülkede virüs olmamasının pek mümkün olmadığını belirtiyor.

Cumartesi günü yapılan politbüro toplantısında Kim Jong-un, “maksimum acil sistem”in devreye sokularak virüsün yayılmasının engellenmesini istedi. Aynı zamanda “ciddi şekilde korunan sınırdan nasıl izinsiz geçildiğinin araştırılmasını ve sorumlularının sert şekilde cezalandırılmasını” emretti.

Kuzey Kore’de sınırlar, koronavirüs salgının yayıldığı Mart ayında kapatılmış ve Kim Jong-un, ülkesinin Covid-19’la mücadelesi için “parlayan bir başarı” ifadesini kullanmıştı.

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