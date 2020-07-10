Lavrov: Nükleer bir çatışma riski arttı, ABD ile görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer bir çatışma ihtimalinin yakın dönemde arttığını söyledi.

Moskova'nın organize ettiği uluslararası bir video konferans etkinliğine katılan Lavrov, Rusya'nın ABD ile imzalanacak yeni bir silah kontrol anlaşmasını görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Mevcut durumda geçerli olan silah kısıtlama anlaşmasının süresinin gelecek seneye de uzatılması konusunda umutsuz olduğunu belirten Rus Dışişleri Bakanı, bu anlaşmalar olmaksızın nükleer çatışma çıkma olasılığının arttığı görüşünde.

ABD Başkanı Donald Trump, 1987 yılında Sovyetler Birliği'yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) 2 Ağustos 2019'da çekilmiş; Rusya'yı anlaşmaya uymamakla suçlamıştı. O dönem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ABD'yi destekleyerek ABD'nin kararından Rusya'yı sorumlu tutmuş; yeni bir silahlanma yarışı istemediklerini söylemişti.

Trump, askeri bölgelerdeki uçuşların izlenmesine olanak sağlayan bir başka anlaşmadan da çekilebileceğinin sinyallerini veriyor.

Trump'ın bir diğer talebi de Çin'den… Rusya ve ABD'ye kıyasla çok daha kısıtlı olsa da, Çin'in bu konuda yaptığı çalışmaların da belli bir seviyeyi geçmemesini istiyor. Pekin bu talebe sıcak bakmıyor. Rusya da Çin'e baskı yapmaktan yana değil.

Kaynak: BBC Türkçe