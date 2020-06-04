Libya ordusu Terhune kentinde Hafter’e bağlı milis liderini yakaladı

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter safında yer alan Kaniyat birliklerinin önde gelen milislerinden Kubeyyir'in, ordunun kuşattığı Terhune vilayetinin batı girişinde kaçarken yakalandığı belirtildi.

Hafter milisleriyle uzun süredir iş birliği yapan Medhali Selefi görüşlü Kaniyat birlikleri, kendi şehirleri Terhune'deki silahlı grupların en güçlüsü olarak görülüyor.

Kaniyat'ın, kendisine rakip gördüğü gruplar ve kabileleri saf dışı bırakma çabalarıyla, kentte çok sayıda düşman edindiği biliniyor.

"Trablus'un sırtındaki hançer" şeklinde tanımlanan, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayeti, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanılıyordu.

Uzun süredir Terhune'yi kuşatma altında tutan Libya ordusu, Trablus'u tamamen hakimiyetine katması ve Hafter milislerine karşı edindiği kazanımlarıyla bu kuşatmayı daha da daralttı.

Uzmanlar, Libya hükümetinin Terhune içindeki küskünlüklerden faydalanıp, içerideki grupları ikna ederek şehre girmesinin daha kolay olabileceği değerlendirmesini yapıyor.

Libya ordusu Hafter milislerinin bıraktığı savaş helikopterini ele geçirdi

Libya ordusu ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlı milislerin bıraktığı silah ve mühimmatın yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

Askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde bugün ele geçirilen bölgelerde kamufle edilmiş topçu bataryaları ve araçlara monte edilmiş çok namlulu roketatarların yanı sıra bir de savaş helikopteri ele geçirdi.

Ele geçirilen helikopterin tip ve markası hakkında detaylı bilgi verilmedi. Ancak helikopterin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi'de, bir mühimmat deposu, 5 askeri araç, 3 zırhlı savaş aracı, 7 tank, 3 personel taşıyıcı ve 3 top ele geçirdiği belirtilmişti.

Dün Trablus Uluslararası Havaalanı’ndan Hafter milislerini çıkaran Libya ordusu bugün başkent Trablus idari sınırlarında kontrolü sağlamıştı.