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16.05.2020 - 20:31 | | AA

Libya ordusuna ait SİHA, Hafter milislerine sevk edilen HSS'yi imha etti

Libya Ordusuna ait silahlı insansız hava aracınının (SİHA), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere sevk edilen hava savunma sistemini (HSS) imha ettiği bildirildi.

Libya ordusuna ait SİHA, Hafter milislerine sevk edilen HSS'yi imha etti

 

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun hava unsurlarının, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne henüz gönderilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipindeki HSS'yi imha ettiğini duyurdu.

Libya Ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

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