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30.10.2020 - 03:30 | | AA

Libya Savunma Bakanı'ndan Hafter temsilcilerinin diyalog görüşmelerine katılmasına tepki

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, başkent Trablus'u savunanlarla ona saldıranların eşit statüye koyulmasını kabul etmediklerini belirtti

Libya Savunma Bakanı'ndan Hafter temsilcilerinin diyalog görüşmelerine katılmasına tepki

Nemruş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i temsil eden kişilerin, diyalog görüşmelerine katılmasını eleştirdi.

İlerleyen günlerde yapılacak görüşmeleri ve bunlara katılmak üzere seçilen kişileri eleştiren Nemruş, bu kişilerin şahsi menfaat ve mevki peşinde koştuğunu, Libyalılara karşı suç işleyenleri desteklediğini ve Libya krizine hayali çözüm aradığını ifade etti.

"Suçluların hesap vermesi temeline dayanmayan çözümlerin sonuç getirmeyeceğini ve Libya'yı başladığı noktaya geri döndüreceğini" belirten Nemruş, "Biz, Libya'da daimi barışı hedefleyen diyaloğu destekliyoruz ama Trablus'a saldıranlarla onu müdafaa edenlerin eşit statüye konulmasını kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Ekim'de başlayan 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının ardından cuma günü Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcüsü Mustafa el-Mecii, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cenevre'de yapılan anlaşmayı eleştirmiş ve bununla Hafter milislerine eşit statü verildiğini belirtmişti.

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu da 25 Ekim'de, ülkedeki krize siyasi çözüm bulmak için yürütülen görüşmelere ilişkin, "cellat ve kurbanın eşit tutulduğu hiçbir barış sürecinin başarısına güvenmediklerini" ifade etmişti.

Tunus'ta düzenlenecek Libya müzakerelerinin 9 Kasım'da başlaması bekleniyor.

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