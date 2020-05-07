MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Libya'da Hafter milisleri mayısın ilk haftasında 14 sivili öldürdü
ABONE OL
07.05.2020 - 18:54 | | AA

Libya'da Hafter milisleri mayısın ilk haftasında 14 sivili öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, mayıs ayının ilk haftasında başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

Libya'da Hafter milisleri mayısın ilk haftasında 14 sivili öldürdü

 

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin mayısın ilk haftasında Trablus'taki çeşitli yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda yaşanan sivil kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Hafter milislerinin 5 Mayıs'ta Trablus'un Hadba mahallesine düzenlediği roketli saldırıda bir evin isabet alması sonucu aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, başkente yapılan dünkü iki saldırıda ise toplam 9 sivilin öldüğü ve aralarında çocukların da yer aldığı 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada Hafter güçlerinin son yedi günde Trablus'a düzenlediği saldırılarda toplam 14 sivilin hayatını kaybettiği, en az 30 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren ancak aradan geçen bir yılın sonunda, saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Hafter milisleri bu dönemde başkentin sivil yerleşim bölgelerine yönelik intikam saldırılarını artırmıştı.

Site güvenlik görevlisi silahla öldürüldüÇekmeköy'de bulunan sitenin güvenlik görevlisi Halis P. iddiaya göre tartıştığı site sakini Kadir T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından evine dönüp balkondan "polis çağırın" diye bağıran Kadir T. gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

7 Mayıs Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 655. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

7 Mayıs Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 655. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

9 yıldır aranıyordu! Suç makinesi yakalandı...

9 yıldır aranıyordu! Suç makinesi yakalandı...

Sıradaki Haber