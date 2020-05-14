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14.05.2020 - 10:18 | | DHA

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Trablus’ta sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Hafter’e bağlı güçlerin sivillere yönelik yaptığı saldırıda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

Libya'da Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Trablus’ta sivil yerleşime yönelik yaptığı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun Terhune ve Vetiyye Askeri Üssü’nü kontrol altına almak için başlattığı operasyonlar devam ediyor.Öte yandan, Libya ordusu hava unsurları, başkent Trablus’un güneybatısında, Hafter milislerinin elindeki Vatiyye Hava Üssü’ne ay başından bu yana toplamda 57 hava operasyonu düzenlediği ifade edildi.

 

Jandarmadan uyuşturucu operasyonuJandarma ekipleri yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda işletmiş oldukları kafe kapalı olmasına rağmen, kafenin müşterilerine ulaştıran şebekeye operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 29 kilogram scunk, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile 2 hassas terazi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına aldı.
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