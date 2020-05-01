Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Meşru ve Hallatat cephelerinde ilerleme kaydederek geniş bir alanı kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.
Üç aydan fazla bir süredir ellerinde olmayan noktaları ele geçirdiklerini dile getiren Mecai, Trablus'un güneyindeki Hamza kampını şu an abluka altına aldıklarını belirtti.
Son dönemde hükümet güçleri, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.