MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu
ABONE OL
01.05.2020 - 01:26 | | AA

Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

Gelen son dakika haberine göre; Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kuvvetler, başkent Trablus'un güneyinde iki cepheyi kontrol altına aldı.

Libya'da hükümet kuvvetleri Trablus'un güneyindeki büyük bir alana hakim oldu

 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Meşru ve Hallatat cephelerinde ilerleme kaydederek geniş bir alanı kontrolü altına aldı" ifadelerini kullandı.

Üç aydan fazla bir süredir ellerinde olmayan noktaları ele geçirdiklerini dile getiren Mecai, Trablus'un güneyindeki Hamza kampını şu an abluka altına aldıklarını belirtti.

Son dönemde hükümet güçleri, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milislere karşı başlattığı operasyonlarda büyük başarılar elde ediyor. Hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'un çevresinde ellerinde tuttuğu çok sayıda noktayı terk etmek zorunda kalıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Son dakika | Canlı blog: Dünyada corona virüste neler oluyor?

Sıradaki Haber