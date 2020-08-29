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29.08.2020 - 00:12 | | AA

Libya'da sıcak gelişme! 'Tedbir amaçlı görevden alındı'

Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı "tedbir amaçlı" görevden aldı.

Libya'da sıcak gelişme! 'Tedbir amaçlı görevden alındı'

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.

Kararın devamında şunlara yer verildi: "İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır." Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.

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