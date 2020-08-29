29.08.2020 - 00:12 | | AA
Libya'da sıcak gelişme! 'Tedbir amaçlı görevden alındı'
Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı "tedbir amaçlı" görevden aldı.
Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Başağa'nın tedbir amaçlı görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.
Kararın devamında şunlara yer verildi: "İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır." Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.
Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...