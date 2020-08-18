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18.08.2020 - 00:24 | | AA

Libya'dan flaş açıklama: Türkiye ve Katar'la anlaştık

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

Libya'dan flaş açıklama: Türkiye ve Katar'la anlaştık

 

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu.

Libya Ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin sosyal medya hesabı Twitter'da, Nemruş'un açıklamalarına yer verildi.

Libyadan flaş açıklama: Türkiye ve Katarla anlaştık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin Libya temaslarına değinen Nemruş, "Akar ve Atiyye ile eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya'ya destek verme konusunda anlaştık." dedi.

Bu kapsamda danışmanlar ve askeri personelin Libya'ya gönderilmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Nemruş, Türk ve Katarlı bakanların, siyasi çözümü ve meşru hükümeti desteklediklerini vurguladığını aktardı.

Katar Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Atiyye'nin, Hulusi Akar, Nemruş ve Libya Başbakanı Fayiz Serrac'la Libya'daki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

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