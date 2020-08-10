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10.08.2020 - 20:26 | | AA

Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerini belirterek, "Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum." dedi.

Lübnan Başbakanı Diyab'dan istifa sonrası ilk açıklama

Başbakan Diyab, Bakanlar Kurulunun ardından Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıkladı.

Ülkedeki siyasi güçlere tepki dolu ifadeler kullanan Diyab, "Yaşanan bu felaket devlet yönetimindeki kronik yolsuzluğun sonucudur. Daha önce yolsuzluğun devletin tüm kademelerinde var olduğunu söyledim. Bugün ortaya çıkıyor ki yolsuzluk sistemi devletten büyüktür, devlet söz konusu yolsuzlukla mücadele edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik krize karşı geçen yıl ekim ayında başlayan halk protestolarına da dikkati çeken Diyab, "Devrim (protesto eylemleri) onlara karşıydı ancak bunu kavrayamadılar ve bildiklerini okumaya devam ettiler. Hükümetimiz, ülkeyi kurtarmaya çalışırken bunlar çöküş sorumluluğunu bize yüklemeye çalıştı." diye konuştu.

"Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz"

Kendilerinin hiçbir kişisel çıkarın peşine düşmeden ülkeyi kurtarmak için var olan gücüyle çaba sarf ettiğini söyleyen Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tüm yansımalarıyla ülkeyi vuran bu depremin yaşandığı aşamaya geldik. Tek derdimiz ise bu felaketin zaman aşımına uğramaması için hızlı bir soruşturma yürütmektir. İnsanların talebi olan hesap verebilirlik ve gerçek değişim ile vatandaşın hakkına saygı duyan bir devlete başvuruyoruz."

Ülkenin geldiği bu aşamada vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerini kaydeden Diyab, "Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn'a istifa çağrısı

Bu arada hükümetin istifa haberinin gelmesi üzerine başkentin göbeğinde toplanan yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Mişle Avn ve parlamentodaki siyasi partilerin istifa talebiyle Meclis binasına doğru yürüyüş geçti.

Öfkeli göstericiler ile kendilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki olaylar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir."
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