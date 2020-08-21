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21.08.2020 - 19:02 | | AA

Lübnan felaketi yaşamıştı! Bu kez Dakar'da ortaya çıktı...

Senegal'in başkenti Dakar'daki limanda, 2 bin 700 ton amonyum nitrat depolandığı bildirildi.

Lübnan felaketi yaşamıştı! Bu kez Dakar'da ortaya çıktı...

Ülke basınında, Dakar Limanı'nda amonyum nitrat depolandığına ilişkin haberlerin ardından liman yönetiminden açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, limanda, Mali pazarı için 3 bin 50 ton amonyum nitrat depolandığı belirtildi.

Bu miktarın 350 tonunun hali hazırda Mali'ye gönderildiği bildirilen açıklamada, geri kalanının da bir an evvel tahliye edilmesi için sevkiyat sahibiyle görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, depolama alanında yasal düzenlemelere riayet edildiği ve ek tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yerel basında çıkan haberlerde de sevkiyat sahibinin, depolarını, Dakar'a 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesine taşımak istediği bilgisi paylaşıldı.

Bu talebin, bölgenin, patlayıcı maddelerin depolanmasına ilişkin kriterleri ne kadar karşıladığının netleşmesinin ardından cevaplanacağı vurgulandı.

Sevkiyatın kime ait olduğu ve Mali'de hangi amaçla kullanıldığı ise bilinmiyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos'ta limanda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 182 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmış ve 300 bin kişi de yerlerinden olmuştu.

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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