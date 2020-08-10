Lübnan’da değişim çağrısı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleşen patlamanın ardından önceki akşam gerçekleşen protesto eylemlerinde güvenlik güçlerinde görevli 1 kişi öldü, 238 kişi yaralandı. Beyrut’un göbeğindeki Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, uzun yıllardır yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhine slogan attı. ‘Öfke Günü’ protestoları kente yayıldı. Birçok bakanlık binası göstericiler tarafından bir süre işgal edildi. Gösteriler esnasında Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre ile Enerji Bakanlığı binaları basıldı. Göstericiler, ofislere zarar verdi. Göstericiler, Bankalar Birliği binasına da girdi. Ülkede, geçen yıl ekim ayından bu yana ekonomik kriz nedeniyle pek çok gösteri düzenlenmişti ancak bakanlık binaları ilk kez basıldı.

İki bakan istifa etti

Başbakan Hasan Diab, ülkenin içinde olduğu kriz nedeniyle erken seçim çağrısı yapacağını söyledi. Bununla birlikte patlamanın ardından hükümetten ilk üst düzey istifalar geldi. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Beyrut Limanı’nda 158 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamanın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında, “Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı’ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı. Çevre Bakanı Damianos Kattar da istifa etti. Parlamentoda istifa eden milletvekili sayısı ise 6’ya yükseldi.

‘Yardım etmeliyiz’

Lübnan’ın başkentini yıkıma uğratan patlamadan sonra dün Beyrut’a yardım toplamak için bir zirve gerçekleştirildi. Zirve Fransa ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlendi ve internet üzerinden yapıldı. Konferansta Avrupa Birliği üyeleri, ABD, Çin, Rusya, Mısır, Ürdün ve İngiltere gibi ülkeler yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump da zirve öncesi paylaştığı mesajda “Herkes yardım etmek istiyor” dedi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Dünyanın önde gelen ülkeleri fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp, ülkelerinin geleceği tehlikede olan Lübnan halkına yardım etmelidir” ifadelerini kullandı. Macron, ülkedeki yolsuzluk nedeniyle ekonomik yardım yapmaya çekinen ülkelere de yardımların BM aracılığıyla koordine edileceğini açıkladı. Macron Beyrut ziyaretinde de yardımın geleceğini ancak Lübnan’ın yapısal sorunlarını çözmesi gerektiğini ifade etmişti. Papa Françesko ise dünkü Pazar ayininde, patlamanın ardından ülkenin özgür ve güçlü biçimde yeniden doğması için dua ettiğini ifade etti.