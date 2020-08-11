Guterres, katıldığı bir brifingdeki konuşmasında, Beyrut'taki patlamanın, Lübnan'ın halihazırda ekonomik zorluklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşadığı bir dönemde meydana geldiğini vurguladı.

Lübnan halkıyla "tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayan Antonio Guterres, "Lübnan'ı mümkün olan her şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Guterres, uluslararası toplumu Lübnan halkına desteği artırmaya davet ederek, BM'nin de tüm alanlarda bu ülkeye destek verdiğini vurguladı.

"Reform" çağrısı

Lübnan'da yaşanan protestolara da dikkati çeken BM Genel Sekreteri Guterres, "Böylesine bir hem acı hem de uzayan bir hayal kırıklığı döneminde, Lübnan halkının öfkesi elle tutulur şekilde açıktır. Lübnan halkının sesi duyulmalıdır." ifadesini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın nedeninin belirlenmesine ve sorumlularından hesap sorulması için güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Lübnan halkının taleplerinin daha uzun vadede karşılanması için reformların uygulanması da önemlidir." diye konuştu.

Fransa'dan Lübnan'a "hükümet hızlıca kurulsun" çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın istifa etmesinin ardından bu ülkeye hızlı şekilde hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin ve halkın beklentilerine cevap vermenin öneminin bilincinde olduğunu belirtti.

Lübnanlıların dile getirdiği reform ve yönetim ile ilgili taleplerinin duyulması gerektiğini ifade eden Le Drian, halka kendini ispatlayacak ve ülkenin temel sorunlarına çözüm bulma misyonuna sahip hükümetin hızlı şekilde kurulması çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanı Diyab, Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu olarak değerlendirerek istifasını duyurmuştu.

Ülkenin geldiği bu aşamada vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerine işaret eden Diyab, "Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum." ifadelerini kullanmıştı.