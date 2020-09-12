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12.09.2020 - 04:48 | | AA

Maduro Amerikalı bir casusu yakaladıklarını açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, önceki gün Amerikalı bir casusu ülkenin kuzeybatısındaki bir petrol rafinerisi bölgesinde yakaladıklarını açıkladı.

Maduro Amerikalı bir casusu yakaladıklarını açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, kameralar karşısına geçerek canlı yayında söz konusu casusun yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Maduro, "Dün Falcon eyaletinde Amuay ve Cardon rafinerilerini gözetlerken Amerikalı bir casusu yakaladık." ifadesini kullandı.

Söz konusu kişinin adını açıklamayan Maduro, yakaladıkları kişinin Irak'taki CIA üssünde görevli bir deniz piyadesi olduğunu ve elinde bazı gelişmiş silahlar ve nakit para ile yakalandığını belirtti.

Maduro, olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını ve sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etti.

Venezuela'da mayıs ayında başkent Caracas’a 45 dakika mesafedeki bir kıyı kentinde bir sürat teknesi içindeki bir grupla güvenlik güçleri arasında
çatışma çıkmış, olayda 8 kişi ölmüş, iki Amerikalı ise gözaltına alınmıştı.

Maduro yönetimi olayın arkasında ABD ve Kolombiya hükümetlerinin olduğunu iddia etmiş, her iki ülke de söz konusu iddiayı reddetmişti.

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