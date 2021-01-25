Malezya karasularına izinsiz giren Vietnamlı 16 balıkçı gözaltına alındı

Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da yer alan haberde, sahil güvenlik yetkililerinin, Terengganu eyaletinin kıyılarına izinsiz giriş yapan 2 balıkçı teknesi tespit ettikleri bildirildi.
Uyarılara rağmen Malezya karasularından uzaklaşmayan teknelere el konulduğu, içindeki 16 balıkçının da gözaltına alındığı kaydedildi.
Sahte lisans kullandıkları tespit edilen Vietnam uyruklu balıkçılara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve bir süre karantinada bekletilecekleri açıklandı.
Esenyurt'ta 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek hayatını kaybettiEsenyurt'tan gelen bir son dakika haberine göre, 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.