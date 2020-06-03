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03.06.2020 - 21:11 | | AA

Meksika'da bir süredir kayıp olan milletvekili ölü bulundu

Meksika'da bir ayı aşkın süredir kendisinden haber alınamayan milletvekili Anel Bueno ölü bulundu.

Meksika'da bir süredir kayıp olan milletvekili ölü bulundu

 

Meksika basınındaki haberlere göre, nisan ayında ülkenin güneybatısındaki Colima eyaletine bağlı Ixtlahuacan kentinde sağlık çalışmaları yaparken silahlı kişilerce kaçırılan kadın milletvekili Bueno'nun cesedi, gizli bir mezarda tespit edildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, konuya ilişkin açıklamasında, milletvekilinin ölümü nedeniyle üzüntülerini dile getirerek "Cesedi gizli bir mezarda bulundu. Colima yasama organına, ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Çok üzücü ve talihsiz bir olay." ifadelerini kullandı.

Suçun faillerinden olduğu iddiasıyla bir kişinin tutuklandığını bildiren Obrador, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı

Bueno’nun 29 Nisan'da kaçırılmasından kısa süre sonra ailesinin talebi üzerine milletvekilinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Siyasi kariyerine 2006'da Ixtlahuacan belediyesinde siyasi danışman olarak başlayan Bueno, 6 yıl sonra Colima milletvekili seçilmişti.

Bueno, aynı zamanda Ixtlahuacan kentinin Arkeolojik ve Kültürel Mirasını Kurtarma Derneğinin Başkanı olarak görev yapmıştı.

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